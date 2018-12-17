Російське окупаційне командування посилює підготовку до активізації бойових дій - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює підготовку до активізації бойових дій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ шляхом створення та розгортання на передових позиціях додаткових підрозділів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служби Міноборони.
"Російське окупаційне командування посилює підготовку до активізації бойових дій з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ шляхом створення та розгортання на передових позиціях додаткових підрозділів", - сказано у повідомлені.
Відмічено прибуття на передові позиції російських окупаційних військ на Маріупольському напрямку снайперського підрозділу, укомплектованого особами виключно чеченської національності.
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При цьому, здійснюється мінування районів можливого розгортання бойових дій, з використанням мін заборонених міжнародним правом, зокрема МОН-200 (мінно-осколочна направлена) та ПФМ-1 "Лепесток" (протипіхотна фугасна міна).
Раніше у розвідці повідомляли, що окупанти в ОРДЛО розгорнули екстрену мобілізацію "резервістів".