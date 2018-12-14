В ОРДЛО змушують важкохворих призиватися до "війська" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська окупаційна адміністрація забороняє надавати меддопомогу чоловікам призовного віку, які не перебувають на обліку у "військоматах", змушуючи таким чином призиватись до "війська" навіть важкохворих. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник прес-центру Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Російська окупаційна адміністрація посилює заходи щодо запобігання ухиленню від мобілізації населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зокрема, приховано заборонено надання безкоштовних соціальних послуг, у т.ч. медичного забезпечення, чоловікам призовного віку, які не перебувають на обліку у "військових комісаріатах" для призову до т.зв. "республіканських силових структур", - повідомив речник Міноборони.
За його словами, для зарахування на облік для проходження військової служби змушені звертатись навіть особи з важкими захворюваннями, у т.ч. нервової системи. У той же час значну частину з них т.зв. "військові лікарські комісії" визнають придатними для призову на службу у складі російських окупаційних військ.
Раніше у розвідці повідомляли, що окупанти в ОРДЛО розгорнули екстрену мобілізацію "резервістів".
Нагадаємо, на Донбас прибули пропагандистські “ЗМІ”, які розповсюджують провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі “про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня на маріупольському напрямку”.