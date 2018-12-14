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В ОРДЛО змушують важкохворих призиватися до "війська" - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російська окупаційна адміністрація забороняє надавати меддопомогу чоловікам призовного віку, які не перебувають на обліку у "військоматах", змушуючи таким чином призиватись до "війська" навіть важкохворих. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив речник прес-центру Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В ОРДЛО змушують важкохворих призиватися до "війська" - розвідка

"Російська окупаційна адміністрація посилює заходи щодо запобігання ухиленню від мобілізації населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зокрема, приховано заборонено надання безкоштовних соціальних послуг, у т.ч. медичного забезпечення, чоловікам призовного віку, які не перебувають на обліку у "військових комісаріатах" для призову до т.зв. "республіканських силових структур", - повідомив речник Міноборони.

За його словами, для зарахування на облік для проходження військової служби змушені звертатись навіть особи з важкими захворюваннями, у т.ч. нервової системи. У той же час значну частину з них т.зв. "військові лікарські комісії" визнають придатними для призову на службу у складі російських окупаційних військ.

Раніше у розвідці повідомляли, що окупанти в ОРДЛО розгорнули екстрену мобілізацію "резервістів".

Нагадаємо, на Донбас прибули пропагандистські “ЗМІ”, які розповсюджують провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі “про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня на маріупольському напрямку”.

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