Фейкові ЗМІ на Донбасі поширюють матеріали "про наступ ЗСУ" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Донбас прибули пропагандистські “ЗМІ”, які розповсюджують провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі “про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня на Маріупольському напрямку”. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Командування російських окупаційних військ під виглядом підготовки до проведення 20-25 грудня ц.р. масштабних командно-штабних навчань приховано посилює бойові спроможності з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ. При цьому, місцевому населенню окупанти продовжують нав’язувати неправдиву інформацію щодо дій Об’єднаних сил”, — зазначив речник.
За його словами, цей крок окупантами робиться навмисно, з метою виправдання значного збільшення площ територій, на яких приховано розгортаються прибулі для посилення підрозділи російських окупаційних військ.
“Водночас, як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у зазначені райони прибули знімальні групи російських пропагандистських “ЗМІ”, якими вже підготовлені і розповсюджуються провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі "про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня ц.р. на Маріупольському напрямку“,- повідомив Гуцуляк.
Він додав, що у такий маніпулятивний спосіб противник намагається нав’язати мешканцям окупованих територій та Росії переконання про наміри України нібито “силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі”, посилити антиукраїнські настрої серед місцевого населення, запобігти зниженню військової дисципліни та втрати “бойового духу” серед російських військовослужбовців, які тривалий час перебувають на передових позиціях.
Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила журналістам, що Київ начебто “готує провокацію на Донбасі на маріупольському напрямі для організації наступу”.