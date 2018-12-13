Фейкові ЗМІ на Донбасі поширюють матеріали "про наступ ЗСУ" - розвідка

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 28807 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 68955 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 58250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 73404 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 90351 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86298 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 171232 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99783 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72528 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328754 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 40408 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 9174 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 7364 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 13803 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 12264 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 171230 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328752 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261946 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372882 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383386 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 28807 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15870 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21144 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27041 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47891 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Фейкові ЗМІ на Донбасі поширюють матеріали "про наступ ЗСУ" - розвідка

Київ • УНН

 • 13356 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Донбас прибули пропагандистські “ЗМІ”, які розповсюджують провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі “про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня на Маріупольському напрямку”. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Фейкові ЗМІ на Донбасі поширюють матеріали "про наступ ЗСУ" - розвідка

“Командування російських окупаційних військ під виглядом підготовки до проведення 20-25 грудня ц.р. масштабних командно-штабних навчань приховано посилює бойові спроможності з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ. При цьому, місцевому населенню окупанти продовжують нав’язувати неправдиву інформацію щодо дій Об’єднаних сил”, — зазначив речник.

За його словами, цей крок окупантами робиться навмисно, з метою виправдання значного збільшення площ територій, на яких приховано розгортаються прибулі для посилення підрозділи російських окупаційних військ.

“Водночас, як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у зазначені райони прибули знімальні групи російських пропагандистських “ЗМІ”, якими вже підготовлені і розповсюджуються провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі "про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня ц.р. на Маріупольському напрямку“,- повідомив Гуцуляк.

Він додав, що у такий маніпулятивний спосіб противник намагається нав’язати мешканцям окупованих територій та Росії переконання про наміри України нібито “силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі”, посилити антиукраїнські настрої серед місцевого населення, запобігти зниженню військової дисципліни та втрати “бойового духу” серед російських військовослужбовців, які тривалий час перебувають на передових позиціях.

Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила журналістам, що Київ начебто “готує провокацію на Донбасі на маріупольському напрямі для організації наступу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,969.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,554.36