Фейкові ЗМІ на Донбасі поширюють матеріали "про наступ ЗСУ" - розвідка

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На Донбас прибули пропагандистські “ЗМІ”, які розповсюджують провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі “про наступ Збройних Сил України 14-15 грудня на Маріупольському напрямку”. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.