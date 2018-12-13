Фейковые СМИ на Донбассе распространяют материалы "о наступлении ВСУ" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На Донбасс прибыли пропагандистские “СМИ”, которые распространяют провокационные и фейковые видеосюжеты, в том числе “о наступлении Вооруженных Сил Украины 14-15 декабря на Мариупольском направлении”. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Командование российских оккупационных войск под видом подготовки к проведению 20-25 декабря с.г. масштабных командно-штабных учений скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ. При этом, местному населению оккупанты продолжают навязывать ложную информацию относительно действий Объединенных сил”, - отметил спикер.
По его словам, этот шаг оккупантами делается намеренно, с целью оправдания значительного увеличения площадей территорий, на которых скрыто разворачиваются прибывшие для усиления подразделения российских оккупационных войск.
“Вместе с тем, как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в указанные районы прибыли съемочные группы российских пропагандистских ”СМИ“, которыми уже подготовлены и распространяются провокационные и фейковые видеосюжеты, в том числе ”о наступлении Вооруженных Сил Украины 14-15 декабря с.г. на Мариупольском направлении“, - сообщил Гуцуляк.
Он добавил, что манипулятивными методами противник пытается навязать жителям оккупированных территорий и России убеждение о намерениях Украины якобы “силовым путем решить конфликт на Донбассе”, усилить антиукраинские настроения среди местного населения, предотвратить снижение воинской дисциплины и потери “боевого духа” среди российских военнослужащих, которые длительное время находятся на передовых позициях.
Как сообщал УНН, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что Киев будто бы “готовит провокацию на Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления”.