В ОРДЛО заставляют тяжелобольных призываться в "войска" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российская оккупационная администрация запрещает оказывать медпомощь мужчинам призывного возраста, не состоящим на учете в "военкомате", заставляя таким образом призываться в "войска" даже тяжелобольных. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Российская оккупационная администрация усиливает меры по предотвращению уклонения от мобилизации населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, скрыто запрещено предоставление бесплатных социальных услуг, в т.ч. медицинского обеспечения, мужчинам призывного возраста, не состоящих на учете в "военных комиссариатах" для призыва в т.н. "республиканских силовых структур", - сообщил представитель Минобороны.
По его словам, для зачисления на учет для прохождения военной службы вынуждены обращаться также лица с тяжелыми заболеваниями, в т.ч. нервной системы. В то же время значительную часть из них т.н. "военные врачебные комиссии" признают пригодными для призыва на службу в составе российских оккупационных войск.
Ранее в разведке сообщали, что оккупанты в ОРДЛО развернули экстренную мобилизацию "резервистов".
Напомним, на Донбасс прибыли пропагандистские "СМИ", которые распространяют провокационные и фейковые видеосюжеты, в том числе "о наступлении Вооруженных сил Украины 14-15 декабря на мариупольском направлении".