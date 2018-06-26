Российское консульство направит запрос для Москальковой на посещение Одинцова

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26958 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 75317 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103301 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118729 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138835 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144312 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182349 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156974 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143063 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Российское консульство направит запрос для Москальковой на посещение Одинцова

Российское консульство направит запрос для Москальковой на посещение Одинцова

Киев  •  УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Российское консульство направит сегодня в Министерство юстиции Украины запрос на разрешение встречи российского омбудсмена с Максимом Одинцовым, находящимся в Лукьяновском СИЗО. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает УНН.

"Был телефонный разговор с Людмилой Денисовой – к сожалению пока не дает оптимизма, для того, чтобы сделать вывод, что мы можем конструктивно двигаться на встречу друг к другу… Нужны (документы для встречи с заключенными – ред.) разрешение Минюста на посещение (Максима – ред.) Одинцова (гражданина РФ – ред.). Такой запрос сегодня будет сделан консульством (РФ – ред.) и будем ждать этого ответа", - сообщила Москалькова.

Напомним, 26 июня Т.Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве.

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