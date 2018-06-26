Российское консульство направит запрос для Москальковой на посещение Одинцова

"Был телефонный разговор с Людмилой Денисовой – к сожалению пока не дает оптимизма, для того, чтобы сделать вывод, что мы можем конструктивно двигаться на встречу друг к другу… Нужны (документы для встречи с заключенными – ред.) разрешение Минюста на посещение (Максима – ред.) Одинцова (гражданина РФ – ред.). Такой запрос сегодня будет сделан консульством (РФ – ред.) и будем ждать этого ответа", - сообщила Москалькова.



Напомним, 26 июня Т.Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве.