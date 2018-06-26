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Російське консульство направить запит для Москалькової на відвідування Одинцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Російське консульство направить сьогодні до Міністерства юстиції України запит на дозвіл зустрічі російського омбудсмена з Максимом Одінцовим, що знаходяться в Лук'янівському СІЗО. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.

"Була телефонна розмова з Людмилою Денисовою - на жаль поки не має оптимізму, для того, щоб зробити висновок, що ми можемо конструктивно рухатися на зустріч один до одного ... Потрібні (документи для зустрічі з ув'язненими - ред.) Дозвіл Мін'юсту на відвідування (Максима - ред.) Одинцова (громадянина РФ - ред.). Такий запит сьогодні буде зроблений консульством (РФ - ред.) і будемо чекати цієї відповіді", - повідомила Москалькова.

Нагадаємо, 26 червня Т.Москалькова прибула в Лук'янівське СІЗО в Києві.

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