Російське консульство направить запит для Москалькової на відвідування Одинцова

"Була телефонна розмова з Людмилою Денисовою - на жаль поки не має оптимізму, для того, щоб зробити висновок, що ми можемо конструктивно рухатися на зустріч один до одного ... Потрібні (документи для зустрічі з ув'язненими - ред.) Дозвіл Мін'юсту на відвідування (Максима - ред.) Одинцова (громадянина РФ - ред.). Такий запит сьогодні буде зроблений консульством (РФ - ред.) і будемо чекати цієї відповіді", - повідомила Москалькова.



Нагадаємо, 26 червня Т.Москалькова прибула в Лук'янівське СІЗО в Києві.