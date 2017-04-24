Российское командование ведет антиукраинскую информкампанию на Донбассе - разведка

"Командование оккупационных войск ВС РФ развернуло мощную антиукраинскую информационную кампанию под предлогом "объективного" освещения обстоятельств подрыва на противотанковой мине 23 апреля этого года автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на участке автодороги Знаменка - Пришиб (Славяносербский район неподконтрольной Украине территории Луганской обл.), в результате которого один сотрудник миссии погиб (гражданин США) и двое получили ранения (граждане ФРГ и Чехии)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате взрыва авто ОБСЕ в Луганской области было ранено два члена СММ, погиб - один.