Российское командование ведет антиукраинскую информкампанию на Донбассе - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31465 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98646 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150633 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114170 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115028 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111641 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103631 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106871 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152166 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Российское командование ведет антиукраинскую информкампанию на Донбассе - разведка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Командование оккупационных войск ВС РФ развернуло мощную антиукраинскую информационную кампанию под предлогом "объективного" освещения обстоятельств подрыва автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

"Командование оккупационных войск ВС РФ развернуло мощную антиукраинскую информационную кампанию под предлогом "объективного" освещения обстоятельств подрыва на противотанковой мине 23 апреля этого года автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на участке автодороги Знаменка - Пришиб (Славяносербский район неподконтрольной Украине территории Луганской обл.), в результате которого один сотрудник миссии погиб (гражданин США) и двое получили ранения (граждане ФРГ и Чехии)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате взрыва авто ОБСЕ в Луганской области было ранено два члена СММ, погиб - один.

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