Російське командування веде антиукраїнську інформкампанію на Донбасі - розвідка

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Командування окупаційних військ ЗС РФ розгорнуло потужну антиукраїнську інформаційну кампанію під приводом “об’єктивного” висвітлення обставин підриву автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

"Командування окупаційних військ ЗС РФ розгорнуло потужну антиукраїнську інформаційну кампанію під приводом “об’єктивного” висвітлення обставин підриву на протитанковій міні 23 квітня цього року автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на ділянці автодороги Знам’янка – Пришиб (Слов’яносербський район непідконтрольної Україні території Луганської обл.), у результаті якого один співробітник місії загинув (громадянин США) і двоє отримали поранення (громадяни ФРН та Чехії)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху авто ОБСЕ в Луганській області було поранено двох членів СММ, загинув - один.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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