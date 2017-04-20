Российское командование присваивает средства боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские командиры на Донбассе продолжают пренебрежительно относиться к подчиненным и заставляют их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовывают. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
“Так, на ремонт запасного командного пункта 1-го АК каждому военнослужащему приказано сдать 5000 российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения. По результатам проверки 19 апреля этого года командованием 1-го АК состояния передовых позиций 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК, оборудование которых проводилось местными предпринимателями за счет военных, было обнаружено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданских зданиях, а выделенные для проведения работ средства присвоены командованием полка”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, российское командование скрывает гибель боевиков для присвоения их денег.