Российское командование присваивает средства боевиков - разведка

“Так, на ремонт запасного командного пункта 1-го АК каждому военнослужащему приказано сдать 5000 российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения. По результатам проверки 19 апреля этого года командованием 1-го АК состояния передовых позиций 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК, оборудование которых проводилось местными предпринимателями за счет военных, было обнаружено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданских зданиях, а выделенные для проведения работ средства присвоены командованием полка”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, российское командование скрывает гибель боевиков для присвоения их денег.