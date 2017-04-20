Российское командование присваивает средства боевиков - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31439 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98592 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114160 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111635 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106871 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152160 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Российское командование присваивает средства боевиков - разведка

Российское командование присваивает средства боевиков - разведка

Киев  •  УНН

 • 9970 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские командиры на Донбассе продолжают пренебрежительно относиться к подчиненным и заставляют их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовывают. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

“Так, на ремонт запасного командного пункта 1-го АК каждому военнослужащему приказано сдать 5000 российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения. По результатам проверки 19 апреля этого года командованием 1-го АК состояния передовых позиций 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК, оборудование которых проводилось местными предпринимателями за счет военных, было обнаружено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданских зданиях, а выделенные для проведения работ средства присвоены командованием полка”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, российское командование скрывает гибель боевиков для присвоения их денег.

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