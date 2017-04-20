Російське командування привласнює кошти бойовиків - розвідка

“Так, на ремонт запасного командного пункту 1-го АК кожному військовослужбовцю наказано здати 5000 російських рублів, незалежно від розміру його грошового забезпечення. За результатами перевірки 19 квітня цього року командуванням 1-го АК стану передових позицій 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК, обладнання яких проводилось місцевими підприємцями за кошти військових, було виявлено, що роботи виконані незадовільно, особовий склад проживає у цивільній будівлі, а виділені для проведення робіт кошти присвоєні командуванням полку”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, російське командування приховує загибель бойовиків для привласнення їхніх грошей.