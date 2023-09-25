"российская политика - понты. Доказано крейсером "москва" - Подоляк

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Принцип российской политики это большая фабрика "понтов и гиперкомпенсации комплексов", которые паразитируют на памяти о советском союзе и временах Холодной войны. Написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Почему оценки западных «советологов» и «кремленологов» часто настолько расходятся с украинскими? Почему украинцы постоянно настолько уверены в своих заявлениях и действиях? Причина в том же, почему на самом деле провалились выводы ключевых разведок мира о «падении Киева за три дня»", - пишет Подоляк.

"В русском языке есть такое слово «понты». Украинцы знают природу сегодняшней россии лучше многих. А именно: постсоветская россия путинской эпохи – это большая фабрика по производству понтов на экспорт для гиперкомпенсации собственных комплексов", - отметил советник главы Офиса президента.

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По его мнению, в то же время многие западные коллеги продолжают оценивать Россию как уменьшенный советский союз и рассуждать категориями времен Холодной войны (более того, они имеют эмоциональную память о жизни в те времена).

"Следовательно, они обречены постоянно удивляться несоответствию прогнозов. Помните: вся российская политика отталкивается от одной известной установки – «у страха большие глаза». Не покупайте российских «понтов». За ними ничего нет. Доказано крейсером «москва», системами ПВО С-400 «Триумф» и «гиперзвуковыми» ракетами «Кинжал»", - резюмировал Подоляк.

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