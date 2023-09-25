"російська політика - понти. Доведено крейсером "москва" - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Принцип російської політики це велика фабрика "понтів та гіперкомпенсації комплексів", які паразитують на пам'яті про радянський союз та часах Холодної війни. Написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Telegram, передає УНН.
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"Чому оцінки західних «совєтологів» та «кремленологів» часто настільки розходяться з українськими? Чому українці постійно настільки впевнені у своїх заявах і діях? Причина в тому ж, чому насправді провалилися висновки ключових розвідок світу про «падіння Києва за три дні»", - пише Подоляк.
"У російській мові є таке слово «понти». Українці знають природу сьогоднішньої росії краще за багатьох. А саме: пострадянська росія путінської епохи – це велика фабрика з виробництва понтів на експорт для гіперкомпенсації власних комплексів", - зазначив радник голови Офісу президента.
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На його думку, водночас багато західних колег продовжують оцінювати росію як зменшений радянський союз і розмірковувати категоріями часів Холодної війни (ба більше, вони мають емоційну пам’ять життя в ті часи).
"Отже, вони приречені постійно дивуватися невідповідності прогнозів. Пам’ятайте: уся російська політика відштовхується від однієї відомої установки – «у страху великі очі». Не купуйте російських «понтів». За ними нічого немає. Доведено крейсером «москва», системами ППО С-400 «Тріумф» та «гіперзвуковими» ракетами «Кинджал»", - резюмував Подоляк.
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