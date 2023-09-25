"російська політика - понти. Доведено крейсером "москва" - Подоляк

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"Чому оцінки західних «совєтологів» та «кремленологів» часто настільки розходяться з українськими? Чому українці постійно настільки впевнені у своїх заявах і діях? Причина в тому ж, чому насправді провалилися висновки ключових розвідок світу про «падіння Києва за три дні»", - пише Подоляк.

"У російській мові є таке слово «понти». Українці знають природу сьогоднішньої росії краще за багатьох. А саме: пострадянська росія путінської епохи – це велика фабрика з виробництва понтів на експорт для гіперкомпенсації власних комплексів", - зазначив радник голови Офісу президента.

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На його думку, водночас багато західних колег продовжують оцінювати росію як зменшений радянський союз і розмірковувати категоріями часів Холодної війни (ба більше, вони мають емоційну пам’ять життя в ті часи).

"Отже, вони приречені постійно дивуватися невідповідності прогнозів. Пам’ятайте: уся російська політика відштовхується від однієї відомої установки – «у страху великі очі». Не купуйте російських «понтів». За ними нічого немає. Доведено крейсером «москва», системами ППО С-400 «Тріумф» та «гіперзвуковими» ракетами «Кинджал»", - резюмував Подоляк.

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