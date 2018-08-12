Российская компания проиграла суд из-за антисемитского мороженого

Суд города Набережные Челны в среду вынес решение против ООО "Торговая компания" Славица". Сообщается, что прокурор области Александр Евграфов, в марте возбудил дело против фабрики из-за дискриминации после протестов местной еврейской общины.

По информации издания Chelny-biz, речь шла о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Конус мороженого, который завод впервые показал в феврале этого года, завернутый в изображение израильского флага.

В суде адвокат "Славица" напомнил, что фраза "бедный еврей" ранее использовалась другими производителями и широко известна как название местного пирога товары фирмой "Karibe". Фраза также использовалась как название алкогольной продукции. Он также утверждал, что это зарегистрированная торговая марка, принадлежащая "Славица", поэтому она защищена.

Как сообщал УНН, всего украинского мороженого покупает Россия.