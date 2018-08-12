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Російська компанія програла суд через антисемітське морозиво

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Суд у Татарстані цього тижня виніс рішення, згідно з яким російський завод морозива має змінити назву бренду “Бідний єврей” (англ. “poor Jew”), оскільки вона є образливою, передає УНН з посиланням на HAAREZ.

Російська компанія програла суд через антисемітське морозиво

Суд міста Набережні Челни у середу виніс рішення проти ТОВ “Торгова компанія “Славиця”. Повідомляється, що прокурор області, Олександр Євграфов, в березні порушив справу проти фабрики через дискримінацію після протестів місцевої єврейської громади.

За інформацією видання Chelny-biz, мова йшла про неприпустимість здійснення екстремістської діяльності.

Конус морозива, який завод вперше показав у лютому цього року, загорнутий в зображення ізраїльського прапора.

У суді адвокат “Славиці” нагадав, що фраза “бідний єврей” раніше використовувалася іншими виробниками і широко відома як назва місцевого пирога, що продається фірмою “Karibe”. Фраза також використовувалася як назва алкогольної продукції. Він також стверджував, що це зареєстрована торгова марка, що належить “Славиці”, тому вона є захищеною.

Як повідомляв УНН, найбільше українського морозива купує Росія.

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