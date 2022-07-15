российская футбольная сборная окончательно дисквалифицирована из турниров, CAS объявил решение

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"российские сборные всех возрастных категорий и клубы отстранены от всех соревнований до дальнейших сообщений. Предыдущие решения ФИФА и УЕФА остаются в силе, а требования в удовлетворении апелляций отклонены. ФИФА и УЕФА должны были реагировать на эскалацию конфликта. Пока такие непредсказуемые и беспрецедентные обстоятельства сохраняются, представители россии не должны участвовать в соревнованиях. российские футбольные команды не несут ответственности за военные действия в Украине, но одновременно с этим необходимо обеспечить безопасное и упорядоченное проведение футбольных матчей для остального мира", – говорится в сообщении.

Напомним

ФИФА и УЕФА отстранили сборную россии от международных соревнований.