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11:23 • 12392 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 26620 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российская футбольная сборная окончательно дисквалифицирована из турниров, CAS объявил решение

российская футбольная сборная окончательно дисквалифицирована из турниров, CAS объявил решение

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. российские Зенит, Динамо, ЦСКА и Сочи пытались завоевать право на участие в еврокубках и подали жалобу в СAS. Но апелляции были отклонены. О своем решении CAS сообщил на официальном сайте, передает УНН.

Цитата

"российские сборные всех возрастных категорий и клубы отстранены от всех соревнований до дальнейших сообщений. Предыдущие решения ФИФА и УЕФА остаются в силе, а требования в удовлетворении апелляций отклонены. ФИФА и УЕФА должны были реагировать на эскалацию конфликта. Пока такие непредсказуемые и беспрецедентные обстоятельства сохраняются, представители россии не должны участвовать в соревнованиях. российские футбольные команды не несут ответственности за военные действия в Украине, но одновременно с этим необходимо обеспечить безопасное и упорядоченное проведение футбольных матчей для остального мира", – говорится в сообщении.

Напомним

ФИФА и УЕФА отстранили сборную россии от международных соревнований.

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