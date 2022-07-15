російська футбольна збірна остаточно дискваліфікована з турнірів, CAS оголосив рішення

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"російські збірні всіх вікових категорій та клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА та УЄФА залишаються чинними, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені. ФІФА та УЄФА повинні були реагувати на ескалацію конфлікту. Поки такі непередбачувані та безпрецедентні обставини зберігаються, представники росії не повинні брати участь у змаганнях. російські футбольні команди не несуть відповідальності за воєнні дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне та упорядковане проведення футбольних матчів для решти світу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

ФІФА та УЄФА відсторонили збірну росії від міжнародних змагань.