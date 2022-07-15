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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 25751 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 69861 перегляди

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російська футбольна збірна остаточно дискваліфікована з турнірів, CAS оголосив рішення

російська футбольна збірна остаточно дискваліфікована з турнірів, CAS оголосив рішення

Київ • УНН

 • 122102 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. російські Зеніт, Динамо, ЦСКА та Сочі намагалися вибороти право на участь в єврокубках та подали скаргу в СAS. Але апеляції були відхилені. Про своє рішення CAS повідомив на офіційному сайті, передає УНН.

Цитата

"російські збірні всіх вікових категорій та клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА та УЄФА залишаються чинними, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені. ФІФА та УЄФА повинні були реагувати на ескалацію конфлікту. Поки такі непередбачувані та безпрецедентні обставини зберігаються, представники росії не повинні брати участь у змаганнях. російські футбольні команди не несуть відповідальності за воєнні дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне та упорядковане проведення футбольних матчів для решти світу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

ФІФА та УЄФА відсторонили збірну росії від міжнародних змагань.

Українські Національні Новини

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