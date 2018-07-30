Российская госкомпания "РЖД" победила в тендере "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. ПАО "Украинская железная дорога" заключила договор с российской государственной компанией "РЖД" (Российские железные дороги) на изготовление нагрудных знаков на сумму 181 927,68 рублей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ProZorrо.
Так, согласно данным сайта, филиал "Укрзализныци" заключила этот договор 27 июля. Как говорится в информации к тендеру "Укрзализныця" заказала 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к знакам "Почетный железнодорожник" на сумму 181,927 тыс. рублей.
Срок поставки товаров, выполнение работ - 31 декабря 2018.
Добавим, что в "Укрзализныци" на запрос УНН, ответили, что и.о. председателя правления предприятия Евгений Кравцов поручил остановил процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник".
"И.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов поручил остановил процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник". "Укрзализныця" также инициирует обращение в Министерство инфраструктуры Украины с предложением пересмотреть порядок участия в сделке, которым регламентируется присвоении знака "Почетный железнодорожник". Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 23 февраля 2018 ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.