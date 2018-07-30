Російська держкомпанія “РЖД” перемогла у тендері “Укрзалізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. ПАТ “Українська залізниця” уклала договір з російською державною компанією “РЖД” (Российские железные дороги) на виготовлення нагрудних знаків на суму 181 927,68 рублів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ProZorrо.
Так, згідно даним сайту, філія “Укрзалізниці” уклала цей договір 27 липня. Як йдеться у інформації до тендеру “Укрзалізниця” замовила 96 нагородних знаки “Почесний залізничник” у футлярі та бланки посвідчень до знаку “Почесний залізничник” на суму 181,927 тис. рублів.
Строк поставки товарів, виконання робіт — 31 грудня 2018.
Додамо, що в “Укрзалізниці” на запит УНН, відповіли, що в.о. голови правління підприємства Євген Кравцов доручив зупинив процедуру закупівлі знаків “Почесний залізничник”.
“В.о. голови правління ПАТ „Укрзалізниця“ Євген Кравцов доручив зупинив процедуру закупівлі знаків „Почесний залізничник“. "Укрзалізниця" також ініціює звернення до Міністерства інфраструктури України з пропозицією переглянути порядок участь в угоді, якою регламентується присвоєння знаку „Почесний залізничник“. Дана угода має бути переглянута українською стороною з огляду на актуальний політичний контекст”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, 23 лютого 2018 року ПАТ “Укрзалізниця” та американська компанія General Electric уклали угоду про виробництво та модернізацію локомотивів на 1 млрд дол.