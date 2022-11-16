рф придется замедлить темпы обстрелов критической инфраструктуры Украины – ISW

Детали

Сообщается, что российские военные, вероятно, использовали значительную часть своих оставшихся систем высокоточного оружия в скоординированных ракетных ударах 15 ноября.

Цитата

«ISW также считает, что российские силы значительно истощают свой запас высокоточного оружия и, вероятно, им придется замедлить темпы своей кампании против критически важной украинской инфраструктуры», - говориться в сообщении.

Дополнение

Генштаба ВСУ ранее сообщал, что за минувшие сутки российская оккупационная армия запустила 90 ракет в сторону Украины, а противовоздушная оборона сбила 77 из них.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что во время сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины были поражены высоковольтные подстанции и ТЭЦ.