росії доведеться сповільнити темпи обстрілів критичної інфраструктури України – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія буде змушена уповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої інфраструктури України. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Повідомляється, що російські військові, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в скоординованих ракетних ударах 15 листопада.
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«ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої української інфраструктури», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Генштабу ЗСУ раніше повідомляв, що за минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у бік України, а протиповітряна оборона збила 77 із них.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу України було вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ.