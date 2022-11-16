росії доведеться сповільнити темпи обстрілів критичної інфраструктури України – ISW

Деталі

Повідомляється, що російські військові, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в скоординованих ракетних ударах 15 листопада.

Цитата

«ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої ​​української інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Генштабу ЗСУ раніше повідомляв, що за минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у бік України, а протиповітряна оборона збила 77 із них.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу України було вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ.