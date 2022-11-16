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росії доведеться сповільнити темпи обстрілів критичної інфраструктури України – ISW

росії доведеться сповільнити темпи обстрілів критичної інфраструктури України – ISW

Київ • УНН

 • 335583 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія буде змушена уповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої інфраструктури України. Таке припущення висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що російські військові, ймовірно, використали значну частину своїх систем високоточної зброї в скоординованих ракетних ударах 15 листопада.

Цитата

«ISW також вважає, що російські сили значно виснажують свій запас високоточної зброї і, ймовірно, їм доведеться уповільнити темпи своєї кампанії проти критично важливої ​​української інфраструктури», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Генштабу ЗСУ раніше повідомляв, що за минулу добу російська окупаційна армія запустила 90 ракет у бік України, а протиповітряна оборона збила 77 із них.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що під час сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу України було вражено високовольтні підстанції та ТЕЦ.

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