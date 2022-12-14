Россиянка, муж которой погиб в Киеве из-за ракетной атаки, отказалась от российского гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Гражданка российской федерации, проживающая в Киеве и чей муж погиб в результате ракетной атаки в июне, отказалась от российского гражданства и ждет получения украинского паспорта. Об этом в комментарии УНН сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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“Гражданка рф, чей муж погиб летом в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева, отказалась от российского гражданства и ожидает получения украинского паспорта”, – сообщил Геращенко.
Напомним
26 июня оккупанты ударили по Шевченковскому району Киева. Ракета попала в жилой дом, в результате чего погиб мужчина и пострадала девочка.
Мать ребенка, которая также является женой погибшего, была гражданкой рф.