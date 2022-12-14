Россиянка, муж которой погиб в Киеве из-за ракетной атаки, отказалась от российского гражданства

Цитата

“Гражданка рф, чей муж погиб летом в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Шевченковском районе Киева, отказалась от российского гражданства и ожидает получения украинского паспорта”, – сообщил Геращенко.

Напомним

26 июня оккупанты ударили по Шевченковскому району Киева. Ракета попала в жилой дом, в результате чего погиб мужчина и пострадала девочка.



Мать ребенка, которая также является женой погибшего, была гражданкой рф.