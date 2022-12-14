Росіянка, чоловік якої загинув у Києві через ракетну атаку, відмовилась від російського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Громадянка російської федерації, яка проживає в Києві та чий чоловік загинув внаслідок ракетної атаки в червні, відмовилась від російського громадянства та чекає на отримання українського паспорту. Про це у коментарі УНН повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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“Громадянка рф, чий чоловік загинув влітку внаслідок влучення російської ракети у житловий будинок в Шевченківському районі Києва, відмовилася від російського громадянства та очікує на отримання українського паспорту”, – повідомив Геращенко.
Нагадаємо
26 червня окупанти вдарили по Шевченківському району Києва. Ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинув чоловік та постраждала дівчинка.
Мати дитини, яка також є жінкою загиблого, була громадянкою рф.