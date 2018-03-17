Россиянина задержали в столице: ударил мужчину на вокзале ножом в щеку

КИЕВ. 17 марта. УНН. Бойцы полка "Киев" вместе с оперативниками задержали мужчину, уроженца РФ, за разбойное нападение на железнодорожном вокзале, во время которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в лицо и забрал его мобильный телефон. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.