Росіянина затримали у столиці: вдарив чоловіка на вокзалі ножем у щоку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Бійці полку "Київ" разом із оперативниками затримали чоловіка, уродженця РФ, за розбійний напад на залізничному вокзалі, під час якого зловмисник вдарив потерпілого ножем в обличчя і забрав його мобільний телефон. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Повідомлення про ножове поранення чоловіка надійшло до чергової частини відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський" о 2:40.

Правоохоронці почали відпрацювання вокзалу та прилеглої території і невдовзі затримали чоловіка, який причетний до правопорушення. Ним виявився уродженець РФ, 1975 р.н., який нині живе у Києві, повідомили у поліції.

З'ясувалося, що чоловік підійшов до кіоску на другому поверсі будівлі, придбав там розкладний ніж і вдарив ним продавця у щоку. При цьому зловмисник забрав мобільний телефон і втік. Потерпілого доставили в лікарню.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 12-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, тіло чоловіка з побитою головою знайшли у під'їзді столичного будинку.

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