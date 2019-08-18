Россиянин продал клуб НБА за рекордную сумму в истории спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российский миллиардер Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб “Бруклин Нетс” за рекордную в истории спорта сумму, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА и “Бруклин Нетс”.
Чуть больше года назад владелец “Нетс” Прохоров продал 49 процентов своей команды соучредителю и исполнительному заместителю председателя группы “Alibaba Group” Джозефу Цаю.
Теперь команда подтвердила, что Прохоров продал свою контрольную долю. Предполагается, что соглашение завершится до конца сентября и должно быть одобрена руководящей Советом НБА.
Ожидается, что сделка обойдется в 2,35 млрд. долл. и станет самой крупной суммой заплаченной в истории за спортивную франшизу.
Примечательно, что в прошлом году американский бизнесмен-миллиардер Дэвид Теппер заплатил 2,2 млрд. долл. при покупке клуба “Каролина Пантерс” с НФЛ, а в 2017 году Тиллман Фертитта заплатил 2,2 млрд. долл., чтобы купить клуб НБА “Хьюстон Рокетс”.
Напомним, что летом “Бруклин” получил двух звездных игроков — форварда Кевин Дюрант с “Голден Стэйт Уорриорз” и защитника Кайри Ирвинга с “Бостон Селтикс”.