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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133657 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Россиянин продал клуб НБА за рекордную сумму в истории спорта

Россиянин продал клуб НБА за рекордную сумму в истории спорта

Киев  •  УНН

 • 12815 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Российский миллиардер Михаил Прохоров продал баскетбольный клуб “Бруклин Нетс” за рекордную в истории спорта сумму, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБА и “Бруклин Нетс”.

Чуть больше года назад владелец “Нетс” Прохоров продал 49 процентов своей команды соучредителю и исполнительному заместителю председателя группы “Alibaba Group” Джозефу Цаю.

Теперь команда подтвердила, что Прохоров продал свою контрольную долю. Предполагается, что соглашение завершится до конца сентября и должно быть одобрена руководящей Советом НБА.

Ожидается, что сделка обойдется в 2,35 млрд. долл. и станет самой крупной суммой заплаченной в истории за спортивную франшизу.

Примечательно, что в прошлом году американский бизнесмен-миллиардер Дэвид Теппер заплатил 2,2 млрд. долл. при покупке клуба “Каролина Пантерс” с НФЛ, а в 2017 году Тиллман Фертитта заплатил 2,2 млрд. долл., чтобы купить клуб НБА “Хьюстон Рокетс”.

Напомним, что летом “Бруклин” получил двух звездных игроков — форварда Кевин Дюрант с “Голден Стэйт Уорриорз” и защитника Кайри Ирвинга с “Бостон Селтикс”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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