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Росіянин продав клуб НБА за рекордну суму в історії спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російський мільярдер Михайло Прохоров продав баскетбольний клуб “Бруклін Нетс” за рекордну в історії спорту суму, повідомляє УНН з посиланням на сайт НБА та “Бруклін Нетс”.

Трохи більше року тому власник “Нетс” Прохоров продав 49 відсотків своєї команди співзасновнику та виконавчому заступнику голови групи “Alibaba Group” Джозефу Цаю.

Тепер команда підтвердила, що Прохоров продав свою контрольну частку. Передбачається, що угода завершиться до кінця вересня і повинна бути схвалена керівною Радою НБА.

Очікується, що угода обійдеться в 2,35 млрд. дол. і стане найбільшою сумою заплаченою в історії за спортивну франшизу.

Примітно, що у минулому році американський бізнесмен-мільярдер Девід Теппер заплатив 2,2 млрд. дол. при купівлі клубу “Кароліна Пантерс” з НФЛ, а в 2017 році Тіллман Фертітта заплатив 2,2 млрд. дол., щоб купити клуб НБА “Х’юстон Рокетс”.

Нагадаємо, що влітку “Бруклін” отримав двох зіркових гравців — форварда Кевіна Дюранта із “Голден Стейт Ворріорс” та захисника Кайрі Ірвінга з “Бостон Селтікс”.

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