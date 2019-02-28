Россиянин получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Суд в РФ приговорил россиянина и его гражданскую супругу к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д.А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А.С. - в форме шпионажа", - проинформировали в ЦОС.
Суд приговорил россиянина к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его гражданскую супругу - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.
Отмечается, что их задержали в сентябре 2018 года Федеральной службой безопасности в Симферополе.
"В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном", - сказали в ЦОС.
Как сообщается, осужденный работал на военную разведку Минобороны Украины.
"Установлено, что Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Клименком Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова Д. А. к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение. Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в ФСБ.
Напомним, суд в РФ приговорил гражданина Украины к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже.