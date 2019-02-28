Росіянин отримав 10 років в'язниці за шпигунство на користь України

"28 лютого 2019 року Північно-Кавказьким окружним військовим судом визнані винними в скоєнні державної зради (ст. 275 КК Росії) у формі видачі державної таємниці громадянин РФ, військовослужбовець Чорноморського флоту майор Долгополов Д.А. і його співмешканка, громадянка РФ Сухоносова А.С. - в формі шпигунства", - поінформували в ЦГЗ.

Суд засудив росіянина до позбавлення волі строком на 10 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, а його цивільну дружину - до позбавлення волі строком на 9 років в колонії загального режиму.

Зазначається, що їх затримали у вересні 2018 року Федеральною службою безпеки в Сімферополі.

"У ході суду вони провину визнали повністю і покаялися в скоєному", - сказали в ЦГЗ.

Як повідомляється, засуджений працював на військову розвідку Міноборони України.

"Встановлено, що Сухоносова, будучи завербованою співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковником Клименком Ігорем Івановичем, привернула Долгополова Д.А. до конфіденційного співробітництва з українською спецслужбою за грошову винагороду. Зазначені особи цілеспрямовано збирали і передавали в спецслужбу України відомості, які становлять державну таємницю, про діяльності частин і з'єднань Чорноморського флоту, витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності держави", - повідомили у ФСБ.

Нагадаємо, суд у РФ засудив громадянина України до восьми років колонії суворого режиму, визнавши його винним у підготовці військової контрабанди і шпигунстві.