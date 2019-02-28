Росіянин отримав 10 років в'язниці за шпигунство на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Суд в РФ засудив росіянина і його цивільну дружину до 10 і 9 років позбавлення волі відповідно за шпигунство на користь України. Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"28 лютого 2019 року Північно-Кавказьким окружним військовим судом визнані винними в скоєнні державної зради (ст. 275 КК Росії) у формі видачі державної таємниці громадянин РФ, військовослужбовець Чорноморського флоту майор Долгополов Д.А. і його співмешканка, громадянка РФ Сухоносова А.С. - в формі шпигунства", - поінформували в ЦГЗ.
Суд засудив росіянина до позбавлення волі строком на 10 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, а його цивільну дружину - до позбавлення волі строком на 9 років в колонії загального режиму.
Зазначається, що їх затримали у вересні 2018 року Федеральною службою безпеки в Сімферополі.
"У ході суду вони провину визнали повністю і покаялися в скоєному", - сказали в ЦГЗ.
Як повідомляється, засуджений працював на військову розвідку Міноборони України.
"Встановлено, що Сухоносова, будучи завербованою співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковником Клименком Ігорем Івановичем, привернула Долгополова Д.А. до конфіденційного співробітництва з українською спецслужбою за грошову винагороду. Зазначені особи цілеспрямовано збирали і передавали в спецслужбу України відомості, які становлять державну таємницю, про діяльності частин і з'єднань Чорноморського флоту, витік яких за кордон могла завдати шкоди обороноздатності держави", - повідомили у ФСБ.
Нагадаємо, суд у РФ засудив громадянина України до восьми років колонії суворого режиму, визнавши його винним у підготовці військової контрабанди і шпигунстві.