Россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Пограничники Могилев-Подольского отряда отказались от неправомерной выгоды, которую предлагал гражданин России, чтобы попасть в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Случай произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский", где 46-летний гражданин РФ пытался с 4000 российскими рублями беспрепятственно въехать в нашу страну.
Россиянина-взяткодателя задержали в пункте пропуска сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с представителями военной прокуратуры Винницкого гарнизона, непосредственно при попытке передачи средств пограничному наряду.
По данному факту в отношении россиянина внесены сведения в ЕРГР по ст. 369 УК.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника.