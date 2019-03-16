Россиянин пытался подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину

Случай произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский", где 46-летний гражданин РФ пытался с 4000 российскими рублями беспрепятственно въехать в нашу страну.

Россиянина-взяткодателя задержали в пункте пропуска сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с представителями военной прокуратуры Винницкого гарнизона, непосредственно при попытке передачи средств пограничному наряду.

По данному факту в отношении россиянина внесены сведения в ЕРГР по ст. 369 УК.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области задержан мужчина, который пытался подкупить пограничника.