Росіянин намагався підкупити прикордонників, щоб потрапити до України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прикордонники Могилів-Подільського загону відмовились від неправомірної вигоди, яку пропонував громадянин Росії, щоб потрапити до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Випадок стався в пункті пропуску "Могилів-Подільський", де 46-річний громадянин РФ намагався за 4 тисячі російських рублів безперешкодно в’їхати до нашої держави.
Росіянина-хабародавця затримали в пункті пропуску співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з представниками військової прокуратури Вінницького гарнізону, безпосередньо під час спроби передачі коштів прикордонному наряду.
По даному факту стосовно росіянина внесені відомості до ЄРДР за ст. 369 ККУ.
Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області затримано чоловіка, який намагався підкупити прикордонника.