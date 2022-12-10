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россияне меняют номерные знаки на угнанных авто - Центр сопротивления

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские захватчики меняют номерные знаки на угнанных авто на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

«Россияне ввели новые номерные знаки на временно оккупированных территориях, и сразу начали перебивать номера на угнанных местных авто. Местные в большинстве своем игнорируют нововведения. Коллаборанты и сами оккупанты начали переоформлять угнанные авто, чтобы скрыть преступление. В дальнейшем эти авто вывозят в рф для продажи», - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы.

«Что касается местных, то оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы. Автомобили с новыми номерами игнорируют. Таким образом создается среда, в которой иметь украинские номера становится невыгодно», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты массово вывозят медицинское оборудование, грабят школы, а также минуют автодороги, мосты и админздания.

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