россияне меняют номерные знаки на угнанных авто - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Российские захватчики меняют номерные знаки на угнанных авто на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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«Россияне ввели новые номерные знаки на временно оккупированных территориях, и сразу начали перебивать номера на угнанных местных авто. Местные в большинстве своем игнорируют нововведения. Коллаборанты и сами оккупанты начали переоформлять угнанные авто, чтобы скрыть преступление. В дальнейшем эти авто вывозят в рф для продажи», - говорится в сообщении.
Сообщается, что оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы.
«Что касается местных, то оккупационные полицейские под разным предлогом останавливают владельцев авто с украинскими авто и придумывают штрафы. Автомобили с новыми номерами игнорируют. Таким образом создается среда, в которой иметь украинские номера становится невыгодно», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты массово вывозят медицинское оборудование, грабят школы, а также минуют автодороги, мосты и админздания.