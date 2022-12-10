росіяни змінюють номерні знаки на крадених авто - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Російські загарбники змінюють номерні знаки на крадених авто на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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«Росіяни ввели нові номерні знаки на тимчасово окупованих територіях, й одразу почали перебивати номера на крадених авто місцевих. Місцеві здебільшого ігнорують нововведення. Натомість колаборанти та самі окупанти почали переоформлювати викрадені авто, аби приховати злочин. Надалі ці авто вивозять до рф для продажу», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що окупаційні поліцаї під різним приводом зупиняють власників авто з українськими авто й вигадують штрафи.
«Щодо місцевих, то окупаційні поліцаї під різним приводом зупиняють власників авто з українськими авто й вигадують штрафи. Натомість авто з новими номерами ігнорують. Таким чином створюється середовище в якому мати українські номери стає невигідно», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти масово вивозять медичне обладнання, грабують школи, а також мінують автошляхи, мости та адмінбудівлі.