россияне нанесли три ракетных удара по Харькову - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вечером 18 сентября российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Холодногорскому району Харькова, возник пожар, никто не пострадал. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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“В 23:10 оккупанты нанесли 3 удара в Холодногорском районе Харькова. Тип ракет устанавливается. В результате обстрела возник пожар нежилого здания. Без пострадавших”, - написал Синегубов в Telegram.
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Также в течение суток по области вражеским авиационным ударам подверглись Берестовое Купянского района, Копанки и Шийковка Изюмского района. Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в частности Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка.
В 10.30 в Волчанске Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети. Без пострадавших.
Кроме того в 19:00 в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела оккупантов горела подстилка на площади 300м.кв.
В течение суток пострадавших в результате вооруженной агрессии рф не зафиксировано.
Напомним
Вечером 18 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. В области объявлена воздушная тревога. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под ударом была центральная часть города.