росіяни завдали три ракетні удари по Харкову - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ввечері 18 вересня російські окупанти завдали три ракетні удари по Холодногірському району Харкова, виникла пожежа, ніхто не постраждав. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“О 23:10 окупанти завдали 3 удари у Холодногірському районі Харкова. Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих”, - написав Синєгубов у Telegram.
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Також протягом доби по області ворожих авіаційних ударів зазнали Берестове Куп’янського району, Копанки та Шийківка Ізюмського району. Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка.
О 10.30 у Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих.
Крім того о 19:00 у Вовчанську на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300м.кв.
Протягом доби постраждалих внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
Нагадаємо
Ввечері 18 вересня у Харкові пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом була центральна частина міста.