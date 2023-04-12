Россияне потеряли лучшие самолеты в первые недели войны - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Россияне потеряли свои лучшие самолеты в первые недели полномасштабного вторжения в Украину - СУ-30, СУ-34, СУ-35 и другие. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, передает УНН.
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"Российские самолеты, которые были сбиты в первые недели войны, были одни из лучших. Это СУ-34,СУ-30, СУ-35, а вертолетов сколько. Довольно мощные цифры, российская авиация понесла потери сначала, когда недооценила нашу авиацию, поверила собственной пропаганде", - сообщил спикер.
Он добавил: "Если брать всю авиационную группировку, то 1 к 6 примерно, такая по сравнению с украинской авиацией была неравновесная польза россиян. А если вы добавите еще технологии, которые вложены в российские самолеты, то есть модернизация СУ-27 в СУ-30, потом уже появились СУ-30, СУ-35, то можно примерно 1 к 10 считать... Украинские пилоты делали невозможное".
Детали
Кроме этого, Игнат рассказал, что командующий Воздушных Сил призвал несколько недель назад среди своих коллег, командующих Воздушных сил стран-членов НАТО, создать авиационную коалицию под лозунгом "Победа на земле куется в небе".
"Само небо нужно контролировать, иметь превосходство в воздухе, что достигается истребителями F-16. Прежде всего, нужно решение о том, что такая передача, истребителей поколения 4+, состоится, и уже тогда будем говорить и о подготовке инженеров, авиаторов", - пояснил он.
Напомним
Министр обороны Дании заявил во вторник, что он ожидает, что датчане и их союзники примут решение о том, передавать ли западные истребители Украине до лета.