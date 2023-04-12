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Росіяни втратили кращі літаки у перші тижні війни - Повітряні сили

Росіяни втратили кращі літаки у перші тижні війни - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 3581901 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Росіяни втратили свої кращі літаки у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну - СУ-30, СУ-34, СУ-35 та інші. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одні з кращих. Це СУ-34,СУ-30, СУ-35, а вертольотів скільки. Доволі потужні цифри, російська авіація зазнала втрат спочатку, коли недооцінила нашу авіацію, повірила власній пропаганді", - повідомив речник.

Він додав: "Якщо брати все авіаційне угруповування, то 1 до 6 приблизно, така у порівнянні з українською авіацією була нерівновагана користь росіян. А якщо ви додасте ще технології, які вкладені у російські літаки, тобто модернізація СУ-27 у СУ-30, потім вже з'явилися СУ-30, СУ-35, то тут можна приблизно 1 до 10 рахувати... Українські пілоти робили неможливе".

Деталі

Крім цього, Ігнат розповів, що командувач Повітряних Сил закликав кілька тижнів тому серед своїх колег, командувачів Повітряних сил країн-членів НАТО, створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі кується в небі".

"Саме небо потрібно контролювати, мати перевагу в повітрі, що досягається винищувачами F-16. Перш за все, потрібно рішення про те, що така передача, винищувачів покоління 4+, відбудеться, і вже тоді будемо говорити і про підготовку інженерів, авіаторів", - пояснив він.

Нагадаємо

Міністр оборони Данії заявив у вівторок, що він очікує, що данці та їхні союзники ухвалять рішення про те, чи передавати західні винищувачі Україні до літа.

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