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россияне ночью нанесли ракетный удар по Дружковке

россияне ночью нанесли ракетный удар по Дружковке

Киев • УНН

 • 309532 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, вражеские обстрелы в регионе продолжаются на четырех направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - повреждены жилой дом и админздание", - написал Кириленко.

По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 26 апреля следующая:

  • На Волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды - Пречистовку Угледарской громады.
  • На Донецком направлении повреждено 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно били по Авдеевке: 4 раза ракетами и 3 раза артиллерией.
  • На Горловском направлении трижды россияне обстреливали Константиновку - повреждено 7 домов. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской громад.
  • На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько - повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного.

"Информация о гражданских, раненых и погибших в результате обстрелов, за сутки не поступала", - отметил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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