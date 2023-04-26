россияне ночью нанесли ракетный удар по Дружковке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российские войска нанесли ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, вражеские обстрелы в регионе продолжаются на четырех направлениях, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке - повреждены жилой дом и админздание", - написал Кириленко.
По его словам, ситуация по области по состоянию на утро 26 апреля следующая:
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- На Волновахском направлении враг дважды обстрелял Новоукраинку и дважды - Пречистовку Угледарской громады.
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- На Донецком направлении повреждено 8 домов в Новогродовке. В течение ночи происходили постоянные обстрелы Марьинки. Один раз под огонь попала Кураховка. Ночью россияне активно били по Авдеевке: 4 раза ракетами и 3 раза артиллерией.
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- На Горловском направлении трижды россияне обстреливали Константиновку - повреждено 7 домов. Зафиксированы обстрелы окрестностей Часовоярской, Соледарской и Ильиновской громад.
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- На Лисичанском направлении полностью разрушен дом в Северске, еще несколько - повреждены частично. В течение суток происходили обстрелы Звановки и Переездного.
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"Информация о гражданских, раненых и погибших в результате обстрелов, за сутки не поступала", - отметил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.