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росіяни вночі завдали ракетний удар по Дружківці

росіяни вночі завдали ракетний удар по Дружківці

Київ • УНН

 • 309533 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські війська завдали ракетний удар по Дружківці у Донецькій області, ворожі обстріли у регіоні продовжуються на чотирьох напрямках, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці - пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю", - написав Кириленко.

З його слів, ситуація по області станом на ранок 26 квітня така:

  • На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі - Пречистівку Вугледарської громади.
  • На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Новогродівці. Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогонь потрапила Курахівка. Вночі росіяни активно били по Авдіївці: 4 рази ракетами і 3 рази артилерією.
  • На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку - пошкоджено 7 будинків. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад.
  • На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька - пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

"Інформація щодо цивільних, поранених і загиблих внаслідок обстрілів, за добу не надходила", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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