россияне вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Армия рф возобновила дежурство ракетоносителей в Черном море. Из Новороссийска вышел фрегат "адмирал эссен". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, информирует УНН.
Цитата
“Враг возобновил дежурство ракетоносителей в Черном море. Из новороссийска вышел фрегат "адмирал эссен". Снаряжение такого ракетоносителя - 8 "Калибров"”, - говорится в сообщении в Telegram.
Как отмечается, уровень ракетной угрозы остается высоким.
В Силах обороны юга просят прислушиваться к сигналам воздушных тревог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ракетная атака россиян на Украину: ПВО сбило четыре крылатые ракеты