росіяни вивели на чергування у Чорне море ракетоносій "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Армія рф поновила чергування ракетоносіїв в Чорному морі. З новоросійська вийшов фрегат "адмірал ессен". Про це повідомляють Сили оборони півдня України, інформує УНН.
Цитата
“Ворог поновив чергування ракетоносіїв в Чорному морі. З новоросійська вийшов фрегат "адмірал ессен". Спорядження такого ракетоносія - 8 "Калібрів"”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Як зазначається, Рівень ракетної загрози залишається високим.
В Силах оборони півдня просять дослухатися до сигналів повітряних тривог.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракетна атака росіян на Україну: ППО збило чотири крилаті ракети