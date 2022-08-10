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россияне вели наступление в направлениях Авдеевки и Песков, но получили достойный отпор – Генштаб

россияне вели наступление в направлениях Авдеевки и Песков, но получили достойный отпор – Генштаб

Киев • УНН

 • 90210 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Российские захватчики вели наступление в направлениях Авдеевки и Песков, однако получили достойный отпор и отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы у Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию. Враг вел наступательные действия в направлениях Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

«Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, успеха не имел, отошел», - говорится в сообщении.

В Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Продолжает активно применять БПЛА для воздушной разведки.

«Совершил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригорьевки. Пытался вести разведку боем недалеко от Лозового. Попал под точный огонь наших воинов, понес потери и хаотично отступил», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Генштаб сообщает ситуацию по другим направлениям:

• На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. По имеющейся информации, с 9 августа этого года, в Минске, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил республики беларусь начато проведение собрания с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь.

• На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Гаврилова Слобода, Старые Вырки, Середина-Буда и Бруски Сумской области.

• На Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей враг задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

• На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

• На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка. Действовали враждебные разведывательные БПЛА.

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