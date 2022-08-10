Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски

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"Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА.