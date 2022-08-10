Оккупанты пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески

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"Противник пытается восстановить наступление на направлении Донецк – Пески, боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

Напомним

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и нанес авиационных ударов вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.