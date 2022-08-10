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росіяни вели наступ у напрямках Авдіївки та Пісків, але отримали гідну відсіч – Генштаб

росіяни вели наступ у напрямках Авдіївки та Пісків, але отримали гідну відсіч – Генштаб

Київ • УНН

 • 90213 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські загарбники вели наступ у напрямках Авдіївки та Пісків, проте отримали гідну відсіч та відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Курахового, Сухої Балки та Красногорівки. Поблизу останнього та Мар’їнки окупанти задіяли ще й авіацію. Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч та відійшов», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії цивільну інфраструктуру поблизу Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки та Вершини. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого. Вів повітряну розвідку БпЛА.

«Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов», - зазначається в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Продовжує активно застосовувати БпЛА для повітряної розвідки.

«Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Прибузьке, Лимани, Луч, Олександрівка, Новомиколаївка, Мирне, Благодатне, Кобзарці, Князівка та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Ольгиного та Новогригорівки. Намагався вести розвідку боєм неподалік Лозового. Потрапив під точний вогонь наших воїнів, зазнав втрат та хаотично відступив», - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Повідомлялося, що окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски

Окрім того, Генштаб повідомляє ситуацію на інших напрямках:

• На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. За наявною інформацією, з 9 серпня цього року, у Мінську, під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил республіки білорусь розпочато проведення зборів з підрозділами територіальної оборони із залученням військовозобов’язаних запасу. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

• На Сіверському напрямку із ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Старі Вирки, Середина-Буда і Бруски Сумської області.

• На Донецькому напрямку з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих рубежів ворог задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки. Для розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

• На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Верхньокам’янського, Григорівки та Сидорового.

• На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли поблизу Новомихайлівки, Вугледара, Шевченко, Великої Новосілки, Білогір’я, Бурлацького та Ольгівського. Авіаційні удари зафіксовано в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка. Діяли ворожі розвідувальні БпЛА.

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