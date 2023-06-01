россияне ударили по Харьковщине управляемой авиационной бомбой

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"За прошедшие сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано. Враг продолжал обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - написал Синегубов.

Детали

По его словам, в течение всех суток россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары.

Синегубов отметил, что погиб мужчина 60 лет, также получила ранения и была госпитализирована женщина.

"Вечером россияне снова ударили по пгт Ковшаровка Купянского района управляемой авиационной бомбой. Зафиксировано попадание на территории местного стадиона. Поврежден забор и взрывной волной выбило окна в соседних домах. Без пострадавших", - сообщил Синегубов.

Дополнение

российские войска 30 мая обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.