россияне ударили по Харьковщине управляемой авиационной бомбой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. российские оккупанты вчера вечером ударили по пгт Ковшаровка Купянского района Харьковской области управляемой авиационной бомбой. Попали на территорию местного стадиона. Поврежден забор, также взрывной волной выбило окна в соседних домах. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано. Враг продолжал обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - написал Синегубов.
Детали
По его словам, в течение всех суток россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары.
Синегубов отметил, что погиб мужчина 60 лет, также получила ранения и была госпитализирована женщина.
"Вечером россияне снова ударили по пгт Ковшаровка Купянского района управляемой авиационной бомбой. Зафиксировано попадание на территории местного стадиона. Поврежден забор и взрывной волной выбило окна в соседних домах. Без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Дополнение
российские войска 30 мая обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.