росіяни вдарили по Харківщині керованою авіаційною бомбою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. російські окупанти вчора увечері вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району Харківщини керованою авіаційною бомбою. Влучили на територію місцевого стадіону. Пошкоджено паркан, також вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ударів по місту Харкову не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - написав Синєгубов.
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За його словами, протягом усієї доби росіяни масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджені приватні житлові будинки, підприємства цивільної промисловості, бібліотека, торговельні павільйони ринку. Сталися пожежі.
Синєгубов зазначив, що загинув чоловік 60 років, також зазнала поранення та була госпіталізована жінка.
"Увечері росіяни знову вдарили по смт Ківшарівка Куп'янського району керованою авіаційною бомбою. Зафіксовано влучання на території місцевого стадіону. Пошкоджено паркан та вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх будинках. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
російські війська 30 травня обстрілювали три райони Харківської області, зокрема, випустили керовані авіабомби по селищу Ківшарівка, в області є одна постраждала людина.