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россияне сбрасывают авиабомбы на освобожденные села Луганской области – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские войска атакуют авиабомбами деоккупированные села Луганской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Мы уже привыкли к минометам, артиллерии, но эти населенные пункты (освобожденные – ред.) обстреливают еще и ракетами С-300, сбрасывают на них авиабомбы, хотя никаких военных штабов в этих селах нет. Оккупанты видели, что там есть местные жители", – сказал Гайдай.

Напомним

Сергей Гайдай надеется, что к Новому году будут новости по поводу деоккупации населенных пунктов Луганской области.

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