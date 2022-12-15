россияне сбрасывают авиабомбы на освобожденные села Луганской области – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские войска атакуют авиабомбами деоккупированные села Луганской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Мы уже привыкли к минометам, артиллерии, но эти населенные пункты (освобожденные – ред.) обстреливают еще и ракетами С-300, сбрасывают на них авиабомбы, хотя никаких военных штабов в этих селах нет. Оккупанты видели, что там есть местные жители", – сказал Гайдай.
Напомним
Сергей Гайдай надеется, что к Новому году будут новости по поводу деоккупации населенных пунктов Луганской области.