росіяни скидають авіабомби на звільнені села Луганщини – Гайдай

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"Ми вже звикли до мінометів, артилерії, але ці населені пункти (звільнені – ред.) обстрілюють ще й ракетами С-300, скидають на них авіабомби, хоча ніяких військових штабів у цих селах немає. Окупанти бачили, що там є місцеві жителі", – сказав Гайдай.

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Сергій Гайдай сподівається, що до Нового року будуть новини щодо деокупації населених пунктів Луганщини.