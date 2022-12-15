росіяни скидають авіабомби на звільнені села Луганщини – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські війська атакують авіабомбами деокуповані села Луганщини. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Ми вже звикли до мінометів, артилерії, але ці населені пункти (звільнені – ред.) обстрілюють ще й ракетами С-300, скидають на них авіабомби, хоча ніяких військових штабів у цих селах немає. Окупанти бачили, що там є місцеві жителі", – сказав Гайдай.
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Сергій Гайдай сподівається, що до Нового року будуть новини щодо деокупації населених пунктів Луганщини.