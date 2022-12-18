Россияне ограбили одно из старейших винодельческих хозяйств в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Оккупанты в Херсонской области ограбили старейшее винодельческое хозяйство — шато имени князя Трубецкого которой 126 лет. Оно пережило Первую и Вторую мировые войны. Первые виноградники высадили в конце 19 века.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Информационное сопротивление".
Детали
В материале сообщается, что виноградники и само предприятие оказались под российской оккупацией с первых часов полномасштабного вторжения 24 февраля.
“Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью ограбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого”, — отмечает издание.
По имеющейся информации, пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса, магазина. Находившиеся на выдержке вина также исчезли.
Россияне повредили лабораторию, заминировали виноградники.
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